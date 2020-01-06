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أمن أسيوط ينجح في إنقاذ 18 راكبا تعطل بهم الأتوبيس النهرى

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح أمن أسيوط في إنقاذ 18 راكبا من داخل أتوبيس نهرى عقب تعطل المحرك.

تبلغ لقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن أسيوط بسير "أتوبيس نهرى" بشكل غير منتظم، على الفور انتقل رجال البيئة والمسطحات بالمديرية لمحل البلاغ وتبين وجود عطل بمحرك أحد الأتوبيسات النهرية "يستقله عدد18 مواطن"، يتجه من منطقة الوسطى بدائرة مركز شرطة الفتح إلى مرسى العبارات النهرية بدائرة قسم ثانٍ أسيوط، مما يؤدى إلى عدم تحكم السائق ويعرض حياة مستقليه للخطر.

حيث تم نقل الركاب بواسطة "لنشات" الإنقاذ التابعة لإدارة شرطة البيئة والمسطحات وأمكن إخراجهم جميعًا دون حدوث ثمة إصابات، كما تم سحب "الأتوبيس النهرى" إلى الجهة الشرقية لنهر النيل لعمل الصيانة اللازمة له.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية، ورجال البيئة والمسطحات نظرًا لسرعة انتقالهم والتعامل الفورى مع البلاغ.

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