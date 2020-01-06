صحة الدقهلية تعدم 8 طن أغذية وعصائر (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية في الدقهلية عن شن حملات مكثفة تمكنت من المرور على 336 منشأة غذائية وإعدام 7479 كجم أغذية متنوعة و432 لتر عصائر وألبان في أسبوع وذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية.





تم تنفيذ الحملات من خلال فرق مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.





استهدفت الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية، وتم المرور خلال الأسبوع المنقضي على 336 منشأة وتحرير 147 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت.





كما تم التوصية بغلق 64 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، وإعدام 7479 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 432 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية





كما تم إرسال 304 عينة تم أخذها وإرسالها إلي المعامل للفحص.





ومن جانبه شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنة لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



