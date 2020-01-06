الأربعاء .. الأوبرا تحتضن معرض الزقاق للفنان التشكيلى حربى حسان

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن تنظيم معرض الفنان حربى حسان، بعنوان "الزقاق" بقاعة الباب سليم، بجوار متحف الفن الحديث، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد غد الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 18 يناير الجارى، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين وبعض الشخصيات العامة.





والفنان حربى حسان من مواليد الفيوم 1957، شارك فى العديد من المعارض، منها: "معرض جماعى بقصر ثقافة الفيوم 2000، معرض رمضانيات بقصر ثقافة الفيوم 2001، ومعرض جماعى بمناسبة افتتاح قصر ثقافة الفيوم الجديد 2001، معرض الفن الفطرى الدورة الأولى 2002، المعرض الطواف بالهيئة العامة لقصور الثقافة 2002 ، معرض بمكتبة الفيوم العامة 2002 .





كما شارك فى صالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس 2003، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة "36" يونيو 2014 ، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة "37" 2015، معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية 2016، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة "39" سبتمبر 2017، صالون الفيوم الأول للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم2017، معرض "ومضات إبداعية" بمركز كرمة بن هانىء الثقافى بمتحف أحمد شوقى أبريل 2018، وملتقى الإبداع للسادة المتفرغين الحاصلين على منح التفرغ 2018 /2019 بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك نوفمبر 2018، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة "40" ديسمبر 2018.





وقدم حربى حسان معارض فنية خاصة، منها معرض بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافى بمتحف محمود مختار أكتوبر 2017، ونال جائزة النحت بصالون الفيوم الأول 2017، ومنحة التفرغ من وزارة الثقافة لعام 2017 -2018.



