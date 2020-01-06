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عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أمام جامعة القاهرة

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمحور صفط اللبن أمام جامعة القاهرة.

كانت ظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، وعلى الفور دفع مدير المرور بالجيزة، برجال المرور للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، ونقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أنه حال سير سيارة ميكروباص محمل بالركاب، اصطدمت بسيارة أخري نقل تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاتجاه، مما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها، ومصرع وإصابة 10 أشخاص من مستقليها، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

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