تقرير إسباني .. كورتوا على الطريق الصحيح للفوز بجائزة زامورا

بات حارس المرمى البلجيكي الدولي تيبو كورتوا هو النجم الأول لفريق ريال مدريد في الوقت الحالي.





وساهم كورتوا في فوز فريقه أمام خيتافي بثلاثية دون رد، منحت الفريق العودة للمشاركة في صدارة الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية في تقريرها الصادر صباح اليوم، أن كورتوا يتصدر حالياً سباق جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني، والمعروفة بجائزة زامورا.





وأضافت الصحيفة، أن كورتوا بات الرجل الأول في مدريد حالياً، بعد أن كان يتلقى صفارات الإستهجان من جماهير سانتياجو بيرنابيو مطلع هذا الموسم.





واستقبل كورتوا هدفين فقط في آخر تسع مباريات له مع الفريق، كما حافظ على نظافة شباكة خلال ثلاث مباريات متتالية، وأنقذ 26 تسديدة من أصل 28 تسديدة صوبت على مرماه.





وفي عموم المشاركات في الليجا، سكنت شباك كورتوا 9 أهداف خلال 16 مباراة بمعدل 0.56 هدف لكل مباراة، متفوقاً في الوقت الحالي على يان أوبلاك حارس أتليتيكو مدريد صاحب معدل 0.63 هدف في المباراة.





وفي حالة إستمراره بهذا المستوى ، سيحصد الجائزة للريال للمرة الأولى منذ موسم 2007/2008 حين حصدها إيكر كاسياس الذي دخل مرماه 32 هدف في 34 مباراة.





جدير بالذكر أن كورتوا حصد الجائزة في مناسبتين سابقتين، ولكن بقميص أتليتيكو مدريد عامي 2013 و 2014.