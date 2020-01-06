Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير إسباني .. كورتوا على الطريق الصحيح للفوز بجائزة زامورا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:59 ص
Advertisements
كورتوا
كورتوا
عبد القادر عرابي
Advertisements
بات حارس المرمى البلجيكي الدولي تيبو كورتوا هو النجم الأول لفريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

وساهم كورتوا في فوز فريقه أمام خيتافي بثلاثية دون رد، منحت الفريق العودة للمشاركة في صدارة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية في تقريرها الصادر صباح اليوم، أن كورتوا يتصدر حالياً سباق جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني، والمعروفة بجائزة زامورا.

وأضافت الصحيفة، أن كورتوا بات الرجل الأول في مدريد حالياً، بعد أن كان يتلقى صفارات الإستهجان من جماهير سانتياجو بيرنابيو مطلع هذا الموسم.

واستقبل كورتوا هدفين فقط في آخر تسع مباريات له مع الفريق، كما حافظ على نظافة شباكة خلال ثلاث مباريات متتالية، وأنقذ 26 تسديدة من أصل 28 تسديدة صوبت على مرماه.

وفي عموم المشاركات في الليجا، سكنت شباك كورتوا 9 أهداف خلال 16 مباراة بمعدل 0.56 هدف لكل مباراة، متفوقاً في الوقت الحالي على يان أوبلاك حارس أتليتيكو مدريد صاحب معدل 0.63 هدف في المباراة.

وفي حالة إستمراره بهذا المستوى ، سيحصد الجائزة للريال للمرة الأولى منذ موسم 2007/2008 حين حصدها إيكر كاسياس الذي دخل مرماه 32 هدف في 34 مباراة.

جدير بالذكر أن كورتوا حصد الجائزة في مناسبتين سابقتين، ولكن بقميص أتليتيكو مدريد عامي 2013 و 2014.
Advertisements

أخبار تهمك

عماد متعب يطعن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ ساعة و 8 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. نانسي عجرم منهارة في أول تعليق لها على حادث مقتل لص على يد زوجها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتراجع عن أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

بعد أنباء غيابه.. شوبير يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status