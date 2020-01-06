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حقيقة غياب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:44 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غدًا الثلاثاء في مدينة الغردقة.

 

ويتنافس صلاح مع السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، في حفل مدينة الغردقة غدًا.

 

وتؤكد المؤشرات أن محمد صلاح سيغيب عن الحفل بسبب علمه بفوز ساديو ماني نجم منتخب السنغال بالجائزة.

 

رسالة شوبير إلى محمد صلاح

 

بينما حرص الإعلامي أحمد شوبير على توجيه رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في ظل ما يثار عن عدم حضوره حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في عام 2019 والذي يقام غدًا في مدينة الغردقة.

 

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي أنه يتمنى حضور محمد صلاح لمدينة الغردقة حتى لو كانت حظوظه أقل في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

 

وقال شوبير: "الخطاب الرسمي الذي أرسل به نادي ليفربول يتواجد به اسم ساديو ماني فقط وليس محمد صلاح فهل سيأتي صلاح بشكل منفرد خاصة أن الحفل في مصر".

 

وأضاف شوبير: "ننتظر حتى اللحظات الأخيرة خاصة أن صلاح هو من أعاد الجائزة إلى مصر بالفوز بها مرتين وأتمنى تواجده حتى لو كان لتسليم الجائزة لزميله في ليفربول، مثلما فعل معه ماني في السنغال العام الماضي".

 

وتابع شوبير: "مودريتش سلم الكرة الذهبية لميسي وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل لو أن صلاح نفس الأمر مع ماني".

 

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