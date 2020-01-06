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انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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ظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور دفع مدير المرور بالجيزة، برجال المرور للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، ونقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أنه حال سير سيارة ميكروباص محمل بالركاب، اصطدمت بسيارة أخري مما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص، وإصابة مستقليها. 
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