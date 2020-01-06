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محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:46 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
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التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، عمال النظافة بحي شرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، إن المنصورة ستستعيد مظهرها اللائق بشعبها العريق وتعود عروس النيل كما كانت، مطالبا بمضاعفة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأكد "مختار"، في بيان صحفي، أنه سيلبي مطالب عمال النظافة خلال 48 ساعة، وسيعمل على توفير كافة احتياجاتهم، مشيرا إلى حرصه على بذل كافة الجهود؛ لتوفير الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير المعدات والأدوات اللازمة للقيام بعملهم.
 
وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بحصر شامل للعمال، يتضمن العنوان والسن ورقم الهاتف؛ ليتم توزيعهم حسب بياناتهم، بما يعظم الاستفادة من طاقاتهم.

كما وجه مختار لرؤساء المدن والأحياء بتقسيم العمال في كل حي ومدينة، إلى قطاعات أو مناطق، وتوزيعهم في مجموعات تجوب كافة الشوارع والعمل بنطاق مدينة المنصورة؛ من أجل النهوض بمستوى النظافة بجميع الشوارع.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن العمل على تطوير منظومة النظافة لا يقتصر على المنصورة وحدها، بل ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وفي كل مكان.

حضر اللقاء منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حسام لبيب رئيس حي غرب، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمرسي هيكل رئيس حي شرق المنصورة.

محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: تنفيذ مطالبكم خلال 48 ساعة (صور)
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