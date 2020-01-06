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"يد" الألومنيوم يواصل تدريباته استعدادا لبطولة للشركات

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:44 ص
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الألومنيوم
الألومنيوم
عاطف الشعيني
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واصل فريق كرة اليد، بشركة مصر للالومنيوم، تدريباته بقيادة محمد جبران المدير الفني للفريق، استعدادا لبطولة الشركات، في نسختها53، والمزمع انطلاق منافسات ها في مارس المقبل.

ويلقى فريق كرة اليد اهتمام كبير، كن قبل مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود سالم، والمشرف العام على النشاط الرياضي المهندس رأفت الفولي، ومدير عام النادي صلاح صالح، املا في تكرار انجاز الموسم الماضي، بحصول الفريق على برونزية بطولة الشركات.

ويضم الفريق نخبة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة، والذين سبق لهم اللعب بالدورى الممتاز لكرة اليد، مع فريق الالومنيوم، قبل تجميد نشاط كرة اليد بالنادي، ويضم الفريق كلا من : محمد بدر، اسماعيل محمود، ياسر عبد العاطي، طارق محمود احمد عبد الجواد، خالد كامل، احمد عبد المعطي، حمادة عنتر محمد صديق، اسامة عبد الغفار، محمود سعد، عبد الحميد أبو المعارف

يذكر ان الألومنيوم شارك الموسم الماضي بفريق كرة اليد وفريق الاسك اش، وحقق الفوز في ال بطولتين، بحصولة على الميدالية البرونزي.
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