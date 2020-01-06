البحر الأحمر: زلزال الغردقة لم يسفر عن أي خسائر

أكد مسؤول بغرفة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، عن رصد زلزال صباح اليوم الاثنين، شمال مدينة الغردقة.





وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن محطات الشبكة القومية لمركز البحوث الفلكية رصدت زلزالا على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.





وأضاف المصدر، أنه تم رصد الزلازل اليوم الساعة 4.51 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، حيث شهد خط العرض 27.75 شمالا، خط الطول 34.28 شرقا.





وتابع مسؤول إدارة الأزمات بالبحر الأحمر، أنه لم يتم رصد أى خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة عقب حدوث الزلازل.





وكان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المنشورات عن حدوث زلزال صباح اليوم الاثنين شمال مدينة الغردقة، والتى أكدها مركز البحوث الفلكية وذلك بدون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



