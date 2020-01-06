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نصائح مهمة من الأرصاد تحسبا لطقس الغد

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:41 ص
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طقس سيء
طقس سيء
رقية جمال
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ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المصريين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، بخاصة للأطفال وكبار السن.

وشدد على أن الطقس غدًا بارد جدًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن من يريد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ثم يتجه للسواحل الشمالية والأماكن السياحية، سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق بخاصة المكشوفة، ما يتسبب في انخفاض الرؤية.

وناشد المواطنين، بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق، ومرضى الحساسية بارتداء كمامة واقية للأتربة، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من الغد، ستكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة، وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية.

واختتم بأن هناك حالة من عدم الاستقرار اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، وتكون الرياح المثيرة للرمال والأتربة الأكثر تأثيرًا على القاهرة، بينما تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري خلال تلك الفترة.
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