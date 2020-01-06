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رئيس البرلمان يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
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أرسل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء نصها:

"صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 تحية إعزاز وتقدير لقداستكم.. وبعد

فيطيب لي ولأعضاء مجلس النواب، ونحن نستشرف أيامًا تحتفل فيها مصر بعيد الميلاد المجيد، أن نزف إلى نيافتكم، التهانى القلبية بهذه المناسبة الجليلة التى يحتفى بها شعب مصر جميعًا، هذا الشعب الأبى، العصى على الانقسام أو الفصام.

إنكم قداسة البابا قامة مصرية وطنية مستنيرة، تلقى رضاء جموع شعب مصر العريق وتحظى بمحبته لمواقفكم الوطنية الشامخة التى تعلي الصالح العام، وتحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدى للمرجفين والمفسدين في الأرض الذين يريدون بث الفرقة بين عنصرى الأمة التى يربطهما تاريخ طويل من العيش المشترك والدفاع عن الوطن والوقوف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا في كل الملمات والخطوب.

داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان خلف قيادته السياسية الحكيمة الرشيدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الدكتور على عبدالعال البابا تواضروس الثاني

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