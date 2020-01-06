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«كورة لايف» TODAY arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ارسنال PLUS بدون تقطيع NOW

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد

وأكد ثقته في فريقه وزملائه بقوله: “لو كان ليدز يلعب في البريميرليج، سيكون من فرق المقدمة هذا الموسم، الفارق الوحيد أننا بالدرجة الأولى وأرسنال بالدوري الممتاز، سنذهب لتقديم الكرة التي يحبها بييلسا، فهذا المدرب جعلنا نحلم من جديد”.

ويعانى أرسنال من غياب عدة نجوم للإصابة أبرزهم كالوم تشامبرز الذى سيغيب لنهاية الموسم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بجانب هيكتور بيليرين مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي حيث يُعاني كل منهما من شد في أوتار الركبة اليمني، وسيخضعا لفحص طبي لتحديد موقفهما من اللعب أمام قبل المباراة مباشرة.


يخوض أرسنال مواجهة قوية ضد ليدز يونايتد فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب الإمارات ضمن مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، فى مباراة قوية حيث يلتقى المدفعجية مع متصدر دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” ويعد ليدز من أقوى أندية إنجلترا هذا العام.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم وسط أجواء مميزة بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادته مدربه الإسبانى الجديد ميكيل أرتيتا على حساب مانشستر يونايتد على استاد الإمارات، بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى “البريميرليج”.

وقلل إزجيان أليوسكي نجم ليدز من انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي الذى عقد قبل لقاء أرسنال وأوضح قائلا: “بالتأكيد شاهدت انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد، ولكن الفريق العام الحالي ليس قويا، وحتى نحن يمكننا أن نفوز عليهم”.

وأكد ثقته في فريقه وزملائه بقوله: “لو كان ليدز يلعب في البريميرليج، سيكون من فرق المقدمة هذا الموسم، الفارق الوحيد أننا بالدرجة الأولى وأرسنال بالدوري الممتاز، سنذهب لتقديم الكرة التي يحبها بييلسا، فهذا المدرب جعلنا نحلم من جديد”.

ويعانى أرسنال من غياب عدة نجوم للإصابة أبرزهم كالوم تشامبرز الذى سيغيب لنهاية الموسم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بجانب هيكتور بيليرين مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي حيث يُعاني كل منهما من شد في أوتار الركبة اليمني، وسيخضعا لفحص طبي لتحديد موقفهما من اللعب أمام قبل المباراة مباشرة.

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