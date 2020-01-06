arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

ويدخل أرسنال مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد، بمعنويات جديدة ومتجددة، لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من بطلوة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويغيب عن صفوف أرسنال كالوم تشامبرز وهيكتور بيليرين وجابرييل مارتينيلي بسبب الإصابة.





مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد





يخوض أرسنال مواجهة قوية ضد ليدز يونايتد فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب الإمارات ضمن مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، فى مباراة قوية حيث يلتقى المدفعجية مع متصدر دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” ويعد ليدز من أقوى أندية إنجلترا هذا العام.





ويدخل أرسنال مباراة اليوم وسط أجواء مميزة بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادته مدربه الإسبانى الجديد ميكيل أرتيتا على حساب مانشستر يونايتد على استاد الإمارات، بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى “البريميرليج”.





وقلل إزجيان أليوسكي نجم ليدز من انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي الذى عقد قبل لقاء أرسنال وأوضح قائلا: “بالتأكيد شاهدت انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد، ولكن الفريق العام الحالي ليس قويا، وحتى نحن يمكننا أن نفوز عليهم”.





مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد





مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد





مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد





مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد