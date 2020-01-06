arsenal GOAL - يلا شووت مشاهدة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر arsenal NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ارسنال NOW

يخوض أرسنال مواجهة قوية ضد ليدز يونايتد فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب الإمارات ضمن مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، فى مباراة قوية حيث يلتقى المدفعجية مع متصدر دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" ويعد ليدز من أقوى أندية إنجلترا هذا العام.





ويدخل أرسنال مباراة اليوم وسط أجواء مميزة بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادته مدربه الإسبانى الجديد ميكيل أرتيتا على حساب مانشستر يونايتد على استاد الإمارات، بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".





وقلل إزجيان أليوسكي نجم ليدز من انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي الذى عقد قبل لقاء أرسنال وأوضح قائلا: "بالتأكيد شاهدت انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد، ولكن الفريق العام الحالي ليس قويا، وحتى نحن يمكننا أن نفوز عليهم".





وأكد ثقته في فريقه وزملائه بقوله: "لو كان ليدز يلعب في البريميرليج، سيكون من فرق المقدمة هذا الموسم، الفارق الوحيد أننا بالدرجة الأولى وأرسنال بالدوري الممتاز، سنذهب لتقديم الكرة التي يحبها بييلسا، فهذا المدرب جعلنا نحلم من جديد".





ويعانى أرسنال من غياب عدة نجوم للإصابة أبرزهم كالوم تشامبرز الذى سيغيب لنهاية الموسم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بجانب هيكتور بيليرين مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي حيث يُعاني كل منهما من شد في أوتار الركبة اليمني، وسيخضعا لفحص طبي لتحديد موقفهما من اللعب أمام قبل المباراة مباشرة.





يستضيف نادي أرسنال نظيره فريق ليدز يوناتيد، في مباراة هامة للغاية لكلا الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.





وكان نادي أرسنال قد حقق الفوز على فريق مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في اللقاء الأول للمدرب ميكيل أرتيتا، في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد الإمارات، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".





التشكيل المتوقع لأرسنال أمام ليدز يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي





ويدخل أرسنال مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد، بمعنويات جديدة ومتجددة، لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من بطلوة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويغيب عن صفوف أرسنال كالوم تشامبرز وهيكتور بيليرين وجابرييل مارتينيلي بسبب الإصابة.





مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد



