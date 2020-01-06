Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط ترتفع 2% اليوم الإثنين

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات فى الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكرى إيرانى كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 % عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 % بعد أن لامس فى وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ ابريل.

وتأتى المكاسب بعد صعوب بأكثر من 3% يوم الجمعة عقب ضربة جوية أمريكية فى العراق قتلت القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق فى الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، فى حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وأمس الأحد، هدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثانى أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فى حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه، كان العراق دعا فى وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.

وقال محللو آي.ان.جى فى مذكرة "وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة للأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم.

"فى حين من الواضح أن التطورات الأحدث تضع المصالح الأمريكية بالمنطقة فى مرمى الخطر، فإنها تزيد أيضا مخاطر تعطل إمدادات النفط فى الشرق الأوسط، سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر النفط العالمي اليوم النفط اسعار النفط اليوم في مصر اسعار النفط اليوم اسعار النفط العالمي اليوم اسعار النفط العالمي اسعار النفط الان اسعار النفط

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 22 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. نانسي عجرم منهارة في أول تعليق لها على حادث مقتل لص على يد زوجها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ ساعة

الأهلي يتراجع عن أهم صفقاته

منذ ساعة و نصف

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

بعد أنباء غيابه.. شوبير يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

عماد متعب يطعن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

خام برنت يصعد لأعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بالشرق الأوسط

أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار النفط مع توقعات انخفاض الطلب

أسعار النفط ترتفع اليوم بفعل توترات إيران

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status