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رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:31 ص
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الخشت
الخشت
أية حمروشي
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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الرسائل للطلاب خلال كلمته في اللقاء الطلابي المفتوح، والذي نظمته الجامعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

ويأتي ذلك بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحضور دجوركاييف، وأحمد حسام ميدو، ولورا جورج، وكليمنتين توري.

وقال "الخشت، إن اللاعب الأفريقي استطاع أن يجمع بين القوة البدنية والعقلية الأوروبية، وأحد أهم أركان أي فريق أوروبي، وأن أفريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير في كرة القدم.

وأضاف أن كرة القدم وغيرها من الألعاب، تساعدنا على التفرقة بين المنافسة والصراع أو الحرب، لأن النفس البشرية لها نوازع تدعو للحرب والقتال، ولكن كرة القدم تستطيع أن تحولها إلى منافسة خاضعة لقواعد وأخلاقيات.

ووجه الطلاب بأن يقرأوا الميثاق الأخلاقي الخاص بالفيفا وأن يستفادوا منه.

وأوضح أن نجاح اللاعب الفرد لا يتم إلا من خلال الفريق، وأنه لا يوجد لاعب واحد قادر على إنهاء المنافسة. 

وتحدث إلى الطلاب قائلا: لو خسرت الماتش لازم تستعد للقادم ولو خسرت امتحان لازم تستعد للامتحان القادم.

ودعا الخشت، طلاب جامعة القاهرة إلى التمسك بالإصرار وعدم اليأس ومواصلة المنافسة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى الأمام باستمرار وعدم النظر إلى الخلف، لتجنب خسارة المستقبل سواء في الدراسة أو العمل، لأن البقاء للأصلح وهو القادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

وأشاد رئيس الجامعة، باللاعب محمد صلاح، لأنه يعمل على تطوير نفسه باستمرار، ولا يلتفت لما حوله من معارك جانبية، قائلا: "الملتفت لا يصل".

واختتم بأن أفريقيا استطاعت أن تقدم للعالم إسهامًا حقيقيًا في كرة القدم، واسهامات حقيقة أكثر في مجالات أخرى، وتستطيع أن تعلم العالم لأنها أصل العالم.
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه
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