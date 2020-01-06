أمير كرارة عن صلاح عبدالله: "حبيب الكل"

وجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى صديقه الفنان صلاح عبدالله، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أمير صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو يحتضن الفنان صلاح عبدالله،وعلق على الصورة قائلاً :"صباح الفل مع أحلى وأطيب وأجدع عم صلاح عبدالله، حبيب الكل ربنا يبارك في عمرك".



وفي سياق آخر، يُشار أن أمير يقوم حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "الاختيار"، والمسلسل من المُقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد،إسلام جمال، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.





والجدير بالذكر أنَّ، صلاح عبد الله ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق "، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدورأحداثه في إطار 30 حلقة، حيث يعرض حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال المجتمع لهم، وهو بطولةصلاح عبد الله،أحمد عبد الله محمود، حمدي الميرغني،رحاب الجمل، أوس أوس،بيومى فؤاد، نهى عابدين،انتصار، هايدي رفعت.