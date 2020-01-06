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الورقة الأخيرة من ريال مدريد لضم بول بوجبا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:30 ص
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بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي
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عرض نادي ريال مدريد الإسباني الاستغناء عن جاريث بيل أو لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن ريال مدريد يرغب في بيع مودريتش لضم بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وأضافت أن ريال مدريد على استعداد تام لإدخال مودريتش ومبلغ من المال في صفقة بول بوجبا التي يصر زين الدين زيدان على ضمها إلى النادي الملكي.

 

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الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مانشستر يونايتد ريال مدريد بول بوجبا

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