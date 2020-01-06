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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6-1-2020.. كرتونة البيض تبدأ من 35 جنيهًا

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:21 ص
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أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم 

حافظت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6-1-2019 على استقرارها في الأسواق المحلية، وشهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الشهر الجارى وكانت اسعار الدواجن شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات الشهر الماضية في ظل توقعات بارتفاعها خلال الفترة الحالية تزامنا مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 22 إلى 23 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه.
سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه.​​​​
سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه.
 سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 32 إلى 35 جنيه
 سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.


 سعر البيض والكتاكيت اليوم 

 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى  3.00 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

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