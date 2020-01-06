مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر الدوري الايطالي بث حي مباراة يوفنتوس

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو يواجه فريق يوفنتوس نظيره كالياري في الجولة الثامنة عشر منالدوري الإيطالي الدرجة الأولى، والتي تقام على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو في المباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي فقد فاز يوفنتوس خارج أرضه على سامبدوريا بالجولة الـ 17 بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفين «البيانكونيري» الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 19 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 45، أما هدف سامبدوريا فسجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 35.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو أما أودينيزي فقد فاز على كالياري بهدفين مقابل هدف، وسجل لكالياري جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 84، أما لأودينيي فسجل رودريجو دي بول في الدقيقة 39 وسيكو فوفانا في الدقيقة 85.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو يحتل يوفنتوس المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 42 نقطة في 17 جولة، أما كالياري فيأتي في المركز السادس برصيد 29 نقطة.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو فريق السيدة العجوز يريد أن يستفيق بعد عطلة أعياد الميلاد، والتي سبقها الخسارة من لاتسيو في السوبر الإيطالي أمام لاتسيو في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بنتيجة 3-1.





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مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة و17:00 بتوقيت مكة المكرمة و14:00 بتوقيت جرينتش.

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تقام المباراة على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو

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معلق مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي

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