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الأهلي يتراجع عن أهم صفقاته

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:32 ص
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إليكي
إليكي
الفجر الرياضي
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تراجع النادي الأهلي خطوة في صفقة النيجيري بيلسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري الذي كان من المنتظر ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

وكشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية عن الأهلي بات لا يرغب في ضم إليكي بعدما تعاقد مع لوزيرن مع مدرب جديد أعلن التمسك باللاعب.

 

ونقلت الصحيفة تصريحات لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي قال فيها  "الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى".

 

وخاض النيجيري بيلسينج اليكي صاحب الـ 23 عاما 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر الاهلي اخبار الاهلي إليكي

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