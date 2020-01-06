مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة يوفنتوس

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو يسعى فريق يوفنتوس الإيطالى لمصالحة جماهيره عندما يستضيف كالياري "الحصان الأسود" للمسابقة في الرابعة عصراً بملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة "تورينو" ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو".





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو وكان يوفنتوس تعرض لخسارة لقب كأس السوبر الايطالي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما الشهر الماضي بملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض".





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مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2019-2020 برصيد 42 نقطة خلف الانتر صاحب الصدارة بفارق الاهداف.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو بينما يحتل كالياري المركز السادس فى ترتيب الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة، كما يلتقي اليوم فى نفس الجولة كل من: بولونيا مع فيورنتينا، وأتالانتا مع بارما، وليتشي مع أودينيزي.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو وكان يوفنتوس، تعاقد مع ديان كولوسيفسكي لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالى لمدة 5 سنوات مقابل 25 مليون يورو.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو أعلن النادى الإيطالى أن اللاعب ذو الأصول المقدرونية قد انتقل لصفوف يوفنتوس بدءا من الموسم الجديد لكنه سوف ينضم لصفوف بارما حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو قال نيدفيد المدير الرياضى لنادى يوفنتوس فى تصريحات للموقع الرسمى أن ديان كولوسيفسكي سيكون لاعبًا مهمًا في خط وسط يوفنتوس وعنصرا ذو إمكانيات كبيرة خاصة أنه صغير السن ويبلغ من العمر 19 عاما.



