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مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم 6-1-2020 في الدوري الايطالي

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:07 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري بث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو بعد خسارة مباراة كأس السوبر الإيطالي بنتيجة 3-1 أمام فريق ” لاتسيو ” في المباراة التي أُقيمت الشهر الماضي على أرض ملعب ” جامعة الملك سعود ” بالعاصمة السعوديه الرياض، يواجه اليوم فريق ” يوفنتوس” الإيطالى نظيره ” كالياري ” والملقب أيضاً بنادي الحصان الأسود وذلك في تمام الساعه الرابعة عصراً بتوقيت القاهره بملعب ” إليانز استيديوم ” بمدينة تورينو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنه عشر من الدوري الإيطالى ” ألكاتشيو ” في مواجهة متكافئه

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري بث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو أما عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين فيتوقع أن يضم فريق يوفنتوس كلاً من

حراسة المرمى : جانلويجي بوفون
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين.
خط الوسط : ادريان رابيو – ميرالم بيانيتش – بلاز ماتويدي – باولو ديبالا.
خط الدفاع : دانيلو لويز دا سيلفا – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – ميريح ديميرال
أما عن تشكيل كالياري فمن المتوقع أن يضم كلاً من: 
حراسة المرمى : رافاييل
خط الوسط : باولو فاراجاو – لوكا سيجاريني – ماركو روج – رادجا ناينجولان.
خط الدفاع : فابيو بيساكاني – راجنار كلافان – ليكوجيالينيس – أرتو أيونتا
خط الهجوم : جوادو بيدرو – جيوفانى سيميونى
مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري بث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو وتنقل المباراه وكافة مباريات الدوري الإيطالى على القنوات الآتيه:
مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري بث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو بي إن سبورت: مصر وكافة الدول العربيه، فرنسا، تركيا، أستراليا، ماليزيا، نيوزلاندا، الفلبين، كامبوديا، الصين
إليفن سبورتس: بولندا، بلجيكا
دازن سبورتس: ألمانيا، اليابان، استراليا
موفي ستار: أسبانيا
نوفا سبورتس: اليونان 
مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري بث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو ويسعى نادي ” يوفنتوس ” الإيطالى تجديد عقد اللاعب البرتغالى ” كريستيانو رونالدو ” للإستمرار ب ” إليزا ستيديوم ” حتى موسم 2022.
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