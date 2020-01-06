Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر كورة جول ONLINE رابط ماتش يوفنتوس LIVE

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
موعد مباراة يوفنتوس وكالياري، حيث يستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق كالياري، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين ، في المباراة المقرر لها بين يوفنتوس وكالياري، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية ، من مساء يوم الأثنين، الموافق 6 يناير الجاري، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”.

يدخل نادي يوفنتوس المباراة أمام كالياري، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عنه، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد خسارة كأس السوبر الإيطالي، على يد لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما في السعودية، حيث يحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 13 وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة واحدة فقط، ويأتي فريق كالياري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكالياري، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين يوفنتوس وكالياري، عبر قناة “beIN SPORTS HD 4″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، بتعليق التونسي عصام الشوالي.


مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي لمباراة الأسبوع الثامن عشر من الدوري للموسم 2019-2020 في إطار مباراة الذهاب من مباريات الجولة الأولى ، وستعقد المباراة اليوم ، الاثنين ، في أرض استاد أليانز ستاديوم ، معقل يوفنتوس ، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي . الذي سيستضيفه خصمه ، فريق كالياري ، في مواجهة قوية من الجولة الثامنة عشرة ، والمباراة بين يوفنتوس وكالياري ستبدأ اليوم ، الاثنين ، الساعة 5:00 مساءً ، المملكة العربية السعودية وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 23 ساعة

عماد متعب يطعن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. نانسي عجرم منهارة في أول تعليق لها على حادث مقتل لص على يد زوجها (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status