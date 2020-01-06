Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لا للنووي".. فوكوشيما تكشف عن خطط لتحويلها إلى مركز للطاقة المتجددة

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:00 ص
Advertisements
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
كشفت تقارير إعلامية، أن فوكوشيما سوف تحول نفسها إلى مركز للطاقة المتجددة بعد أن شهدت أسوأ حادث نووي في العالم منذ ما يقرب من ربع قرن. وهي تخطط لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 ٪ بحلول عام 2040.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، فإنه في اليابان، وعدت حكومة إقليمية بتحويل فوكوشيما إلى منطقة ذات طاقة متجددة بحلول عام 2040. يكلف مشروع تطوير الطاقة المتجددة 2.75 مليار دولار أمريكي ويرعاه بنك التنمية الياباني المملوك للحكومة اليابانية وبنك ميزوهو.

وفقًا لصحيفة إيشيان نيكي ريفيو، سيقوم المشروع ببناء 11 حقلًا شمسيًا و 10 محطات طاقة رياح على الأراضي الزراعية والجبال بحلول نهاية مارس 2024.

وحسب الصحيفة، ستربط الشبكة التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً محطة فوكوشيما الكهربائية بمنطقة طوكيو الحضرية، التي كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على الطاقة النووية التي تنتجها محطتان ذريتان في المحافظة.

عند الانتهاء، سينتج المشروع ما يصل إلى 600 ميجاوات من الكهرباء ، أو ثلثي محطة الطاقة النووية المتوسطة، كما ذكرت الصحيفة.

تم إغلاق جميع المفاعلات النووية العاملة في اليابان البالغ عددها 54 مفاعلًا في مارس 2011 بعد أن أدى زلزال بلغت قوته 9.0 درجات وتسونامي تالٍ إلى تسرب مادة مشعة من مصنع فوكوشيما دايتشي. قبل وقوع الكارثة، جاء 30 في المائة من الكهرباء في اليابان من الطاقة النووية.

وقع الحادث في مصنع فوكوشيما في مارس 2011 بسبب تسونامي بلغ ارتفاعه 46 قدمًا ضرب اليابان بعد زلزال بلغت قوته 9.0 درجات على مقياس ريختر. أدى الانهيار في ثلاث من أصل أربع وحدات وانفجارات الهيدروجين والهواء، والتي نشأت بسبب فشل نظام التبريد ، إلى تسرب المواد المشعة وإغلاق المصنع.

وكانت قد أرجأت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، النقل المرتقب للوقود من مفاعلين فى محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية، مما يبرز الصعوبات التى تواجه تنظيف الموقع الذى شهد كارثة فى 2011، حسب "رويترز".

وتعتزم اليابان وقف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشى النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو بالكامل، التى تعرضت لزلزال قوى وأمواج مد عاتية "تسونامى" فى 2011 مما أدى لبدء انصهار المفاعلات بها، فى غضون ثلاثين إلى أربعين عاما، وإزالة أقطاب الوقود والحطام والمياه الملوثة من ضمن أهم التحديات.

وفى حين تظل خطة تفكيك المحطة قائمة دون تغيير قالت الحكومة إنها تسعى لبدء إزالة الوقود المستنفد من المفاعل رقم 2 فى الفترة بين 2024-2026 ومن المفاعل رقم 1 بين 2027 و2028، وسبق أن اعتزمت الحكومة البدء فى إزالة الوقود من المفاعلين بحلول 2023.

وذكرت أن الوقود سيزال من جميع مفاعلات المحطة الستة بحلول 2031، فيما قال بعض الخبراء إنه حتى هدف تفكيك المحطة فى غضون أربعين عاما شديد التفاؤل إلى جانب احتمال أن تحتاج اليابان لأسلوب تعامل يشبه المستخدم مع كارثة مفاعل تشرنوبيل أى على سبيل المثال الانتظار لحين تبدد النشاط الإشعاعى من تلقاء نفسه.
Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. نانسي عجرم منهارة في أول تعليق لها على حادث مقتل لص على يد زوجها (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 14 ساعة

عماد متعب يطعن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status