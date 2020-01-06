نانسي عجرم تواصل تصدرها مؤشرات البحث على جوجل

تصدرت الفنانة نانسي عجرم لليوم الثاني على التوالي تريند "جوجل"، وذلك بعدما تعرضت بعد تعرض فيلاتها لعملية سطو مسلح.





حيث اقتحم أمس منزلها شاب سوري قام بالتسلل إلي فيلاتها ليلاً،وحاول الدخول لغرفة بناتها، وكان حاملاً مسدسًا بيده، مما دفع زوجها للاشتباك معه، مما أسفر عن موت السارق في الحال، ونتج عن ذلك إصابة نانسي عجرم في قدمها اليمنى.



وفي سياق آخر، تُشارك نانسي عجرم حاليًا ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" بجانب محمد حماقي وعاصي الحلاني.





والجدير بالذكر أن نانسي أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة بجزيرة المارية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.