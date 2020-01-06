Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر YALLA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش يوفنتوس LIVE

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث
مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة يوفنتوس يواجه فريق يوفنتوس نظيره كالياري في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، والتي تقام على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

في المباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي فقد فاز يوفنتوس خارج أرضه على سامبدوريا بالجولة الـ 17 بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفين «البيانكونيري» الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 19 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 45، أما هدف سامبدوريا فسجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 35.

أما أودينيزي فقد فاز على كالياري بهدفين مقابل هدف، وسجل لكالياري جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 84، أما لأودينيي فسجل رودريجو دي بول في الدقيقة 39 وسيكو فوفانا في الدقيقة 85.

يحتل يوفنتوس المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 42 نقطة في 17 جولة، أما كالياري فيأتي في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

فريق السيدة العجوز يريد أن يستفيق بعد عطلة أعياد الميلاد، والتي سبقها الخسارة من لاتسيو في السوبر الإيطالي أمام لاتسيو في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بنتيجة 3-1.

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي
تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة و17:00 بتوقيت مكة المكرمة و14:00 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي
تقام المباراة على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي
تقام المباراة على قنوات beIN Sports HD 4 وSport TV وSuperSport 9 / HD
معلق مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي
يعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري

أخبار تهمك

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

عماد متعب يطعن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. نانسي عجرم منهارة في أول تعليق لها على حادث مقتل لص على يد زوجها (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم موقعة كالياري وتورينو

التعادل يحسم موقعة البطاقات الحمراء بين تورينو وكالياري

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الجمعة في الدوري الإيطالي (تغطية مباشرة)

تعرف على مبارايات اليوم الأحد 27 - 10 - 2019 في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوي

موعد مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر Watch LIVE

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status