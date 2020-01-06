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اليوم.. جامعة القاهرة تستضيف أساطير كرة القدم في إفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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تحتضن جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، مجموعة من أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع طلبة الجامعة، حيث يشارك في النقاش كل من يوري دجوركاييف، ديدييه دروجبا، ميدو، كليمنتين توري ولورا جيورجيس، وسيقوم الخماسي بالإجابة عن أسئلة الطلبة.

وبعدها مباشرة تقام مباراة استعراضية بين أساطير أفريقيا وأساطير الكرة العالمية بمنطقة الجيزة لتكون الأهرامات خلفية للمباراة التي ستكون ممتعة.

يُشارك في المباراة الاستعراضية النجوم مصطفى حاجي وأحمد حسن ووائل جمعة ورابح ماجر وميدو وكافو وجوليو سيزار ولورا جورج وكاميل آبيلي.

جدير بالذكر، أن الثلاثي إيجار نشوت وأسيسات أوشوالا وثيمبي كجاتلانا هن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة أفريقية في 2019، أما الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي، فهم ساديو ماني ورياض محرز ومحمد صلاح.

اليوم.. جامعة القاهرة تستضيف أساطير كرة القدم في إفريقيا
اليوم.. جامعة القاهرة تستضيف أساطير كرة القدم في إفريقيا
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