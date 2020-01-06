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أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020.. عيار 21 يسجل مستوى قياسي

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الذهب اليوم

حافظ سعر الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 على استقراره في البنوك العاملة في مصر خلال الفترة الحالية وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الذهب خلال تعاملات بداية العام تزامنًا مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي في ظل توقعات بارتفاع المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  600.72 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 700.85 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 800.95 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,607 جنيها.

أسعار الذهب العالمي اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب العالمي اليوم إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار، وفقًا للوكالة.


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