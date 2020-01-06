الأنبا يوليوس يهدي خالد العناني نسخة أيقونة العائلة المقدسة (صور)

أهدى نيافة الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف عام كنائس حي مصر القديمة والمنيل وفم الخليج نسخة من أيقونة العائلة المقدسة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.





وأشار يوليوس للمجهودات التي تبذلها الدولة في أعمال تطوير المنطقة، حيث قامت محافظة القاهرة بوضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص.





كما أنه جاري إعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية لمنطقة مجمع الأديان بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو، والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة.





ومن ناحيته أكد اللواء شعراوى على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من البنية الأساسية لهذا لمشروع مسار العائلة المقدسة، في ظل اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة به وتنفيذ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع.





يضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.





وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.



