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أستراليا تأخذ استراحة من حرائق الغابات

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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استخدم المسؤولون الأستراليون، اليوم الإثنين، فترة راحة من حرائق الغابات العنيفة التي أودت بحياة 25 شخصًا في جنوب شرق البلاد للتنافس على إعادة فتح الطرق المغلقة وإجلاء الأشخاص الذين حوصروا منذ أيام.

وأدى اليوم الثاني من هطول أمطار خفيفة والرياح الباردة إلى حدوث بعض الارتياح من الحرائق التي اشتعلت فيها موجة الحر، والتي اجتاحت ولايتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن المسؤولين حذروا من أن الظروف المناخية الخطرة من المتوقع أن تعود في وقت لاحق من الأسبوع.

وأكدت الشرطة، وفاة رجل يبلغ من العمر 71 عامًا على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، والذي أُبلغ عن فقده يوم 31 ديسمبر، وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 25.

وتم تدمير أكثر من 8 ملايين هكتار (19.8 مليون فدان) من الأرض حتى الآن في موسم الحرائق الحالي، أي ما يقرب من مساحة النمسا.

وصرح رئيس الوزراء فيكتوريا دانييل أندروز للصحفيين بعد ظهر الاثنين "لا يمكن لأحد أن يتهاون. مضيفًا "لدينا خطر كبير من الحرائق في طريقنا قرب نهاية هذا الأسبوع مع الطقس الحار".

وضاعفت السلطات جهودها لتوفير الإمدادات وإعادة الآلاف من الأشخاص الذين حوصروا بسبب خطوط النار في المدن الساحلية لعدة أيام.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في كانبيرا: "ما نركز عليه هنا هو التكلفة البشرية وتكلفة إعادة البناء لحياة الناس"، حيث أعلن عن تمويل بقيمة ملياري دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) على مدى عامين لاستعادة برنامج بوشفاير ناشونال الذي تم إنشاؤه حديثًا.

وقال موريسون إن ما يقرب من 4000 من الأبقار والأغنام قد لقوا حتفهم نتيجة الحرائق.

وبدأ موسم حرائق الغابات في وقت أبكر من المعتاد هذا العام في أعقاب الجفاف الذي دام ثلاث سنوات والذي ترك الكثير من الأراضي الجافة لأراضي الأدغال في البلاد معرضة للحرائق.

وقالت شركة توزيع الطاقة المملوكة للدولة في نيو ساوث ويلز، "إنيرجي إنيرجي"، إن شبكتها عانت من "أضرار جسيمة"، مع ما يقرب من 24000 عميل بدون كهرباء. 

وصرح إيسنشال، بأن القوة "قد لا يتم استعادتها لفترة من الوقت بسبب حجم الأضرار والتحديات التي تواجه الوصول الآمن".

واستمر رئيس الوزراء موريسون في مواجهة انتقادات لمعالجته للأزمة. "سوء الحكم السياسي هو شيء واحد. الكفاءة هي شيء آخر تمامًا.

وقالت هيئة مكافحة الحرائق في ولاية فيكتوريا على موقع تويتر على الإنترنت إن 41 من رجال الإطفاء الأمريكيين في فيكتوريا مع 70 آخرين من كندا والولايات المتحدة من المتوقع أن ينضموا يوم 8 يناير.

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الكلمات المفتاحية

ولاية نيو ساوث ويلز حرائق الغابات استراليا

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