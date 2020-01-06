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ترامب عن العمليات العسكرية: ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونجرس

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:12 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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هاجم المشرعون الأمريكيون، الرئيس دونالد ترامب، بسبب عدم إبلاغهم مسبقًا بالضربة التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني،

 

وقال ترامب، في تغريدة له أمس الأحد، إنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونجرس.

 

وأضاف ترامب، أن منشوراته الإعلامية "مثل إشعارا للكونجرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل.."، مضيفًا "مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك".

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، غالبا ما يؤيد الحزبان الديمقراطي والجمهوري العمليات العسكرية الكبرى التي تشنها القوات الأمريكية خارج البلاد، على غرار ما حصل في عام 2011 حين قتلت قوات أمريكية خاصة زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في باكستان.

 

لكن هذا النوع من التوافق تلاشى في السنوات الأخيرة، وقد أظهر الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني، مدى الاستقطاب الحاد في الكونجرس الأمريكي.

 

وقادت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بتصفية سليماني، في عملية أبلغ ترامب الكونجرس رسميا بها يوم السبت بعد حوالي 48 ساعة من تنفيذها، ما دفع بيلوسي إلى القول إن ذلك حصل "دون استشارة الكونغرس".

 

وأعلنت بيلوسي أن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

 

من جانبه، عبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في حديث صحفي عن قلقه البالغ إزاء ما جرى، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس لديه السلطة لإعلان الحرب دون موافقة الكونغرس.

 

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الإدارة بدأت إطلاع قادة الكونغرس على مبررات الضربة الأمريكية ووعدت "بإبقائهم مطلعين بشكل كامل". وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة ستسعى للحصول على إذن لأي عمل عسكري جديد، قال بومبيو: "لدينا كل السلطة التي نحتاجها لكي نفعل ما قمنا به حتى الآن. سنواصل القيام بالأشياء بشكل مناسب وقانوني ودستوري".

 

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مقتل سليماني مايك بومبيو ضوء أخضر ترامب الكونجرس أمريكا

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