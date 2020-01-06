أصالة وطارق العريان.. دوامة من التهرب حسمتها بداية 2020





أصالة التي لطالما حلمت أن تعيش في أسرة سعيدة لم يدم صمتها طويلًا واضطرت مع الضغوط أن تعلن بشكل رسمي انفصالها تمامًا عن والد أبنائها آم وعلي المخرج المصري طارق العريان بعد زيجة استمرت 13 عامًا.





وطالبت أصالة جمهورها بعدم الخوض في أي تفاصيل بشأن هذا الأمر لأنها تحرص على مشاعرها التي هلكت بحسب تعبيرها.

وأكدت أنها ستظل تتقن مسؤولياتها تجاه أبنائها دون تقصير، لافتًة إلى أنها تحتاج دعم جمهورها منوهًة أنها ستخلص في عملها بجهد.





وكانت أصالة قد ظلت طوال هذه الفترة مهزوزة سواء في حفلاتها التي أحيتها أو في الأغنيات التي كانت تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى الرسائل الغامضة التي كانت تتضمن إشارات لإعلان ما فاجأت به جمهورها مطلع عام 2020.





وبإعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان ستبدأ تكهنا الجمهور حول ما إذا كانت أصالة ستستمر في الإبداع أم ستنتهك مشاعرها أكثر كما أوردت ويقل مستواها الفني خاصًة أن طارق العريان كان من أكبر الداعمين لها.





وستبقى تساؤلات الجمهور مستمرة حول الأسباب التي أدت لذلك الانفصال.

أربعة أشهر هي عمر تهرب أصالة من الإعلان عن انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، فبعد سجالات وأنباء كثيرة بشأن هذا الأمر خرجت أصالة عن صمتها مع مطلع عام 2020 لتعلن للجمهور مفاجأة كانت متوقعة ولكنها مسألة وقت ليس إلا.