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وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقدان مجمع الأديان (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:10 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمجمع الأديان في مصر القديمة.

كما زاروا الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة وكنيسة السيدة العذراء في المعادي والتي تعد من بين نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي والسياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة. 

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف عام كنائس حي مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وعدد من الأساقفة، وقدم الوزراء التهنئة إلى الأنبا يوليوس وكافة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرصه أن تكون أولى زياراته هذا العام إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة حيث زار منذ يومين شجرة مريم واليوم الكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي. 

وأعرب الوزير عن أطيب تمنياته للإخوة المسيحيين بعيد ميلاد مجيد مؤكدًا على أن الأعياد تظهر دائما التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم. 

وخلال الجولة استمع الدكتور العناني واللواء شعراوي إلى عرض من الأنبا يوليوس حول الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، كما قدم عدد من المطالب الخاصة بتسهيل حركة الزائرين للمجمع خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتم مناقشة الأعمال الخاصة بتطوير نظم المراقبة والإطفاء والتهوية بالكنيسة المعلقة، بالإضافة إلى الاهتمام بمستوي النظافة والتجميل بالشوارع المحيطة لمجمع الأديان. 

وقدم الأنبا يوليوس الشكر للوزراء والمحافظ وكافة قيادات الوزارتين ومحافظة القاهرة على الجهود التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية.

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقدان مجمع الأديان (صور)
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقدان مجمع الأديان (صور)
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقدان مجمع الأديان (صور)
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقدان مجمع الأديان (صور)
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