Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوسف الحسيني يفضح محمد ناصر: "عملت كده ليه يا معارض"

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:08 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قلد الإعلامي يوسف الحسيني، الإخواني الهارب محمد ناصر على الهواء، كاشفا أن ناصر انضم لجمعية جيل المستقبل، معقبا: "ناصر يا معارض انضميت ليه لجمعية المستقبل"، واصفا ناصر بـ الشخص المتمسح بمن حوله.

وأشار "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك أبواق إعلامية مهمتها مهاجمة مصر، ومنهم محمد ناصر، مضيفا: "محمد ناصر مكنش حد بيدوس له على طرف في مصر، إيه اللي وداك تركيا من الأساس"، كاشفا أن محمد ناصر كان عضو بجمعية جيل المستقبل.

وأضاف أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها مطمعا عبر العصور، مضيفا أن مصر ليست هبة النيل، حيث أن النيل كان مجرد مستنقعات والمصريون هم من هذبوه، معقبا: "مصر هبة ربنا أولا، والمصريين ثانيا".

Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. نانسي عجرم منهارة في أول تعليق لها على حادث مقتل لص على يد زوجها (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status