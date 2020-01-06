يوسف الحسيني يفضح محمد ناصر: "عملت كده ليه يا معارض"

قلد الإعلامي يوسف الحسيني، الإخواني الهارب محمد ناصر على الهواء، كاشفا أن ناصر انضم لجمعية جيل المستقبل، معقبا: "ناصر يا معارض انضميت ليه لجمعية المستقبل"، واصفا ناصر بـ الشخص المتمسح بمن حوله.





وأشار "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك أبواق إعلامية مهمتها مهاجمة مصر، ومنهم محمد ناصر، مضيفا: "محمد ناصر مكنش حد بيدوس له على طرف في مصر، إيه اللي وداك تركيا من الأساس"، كاشفا أن محمد ناصر كان عضو بجمعية جيل المستقبل.





وأضاف أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها مطمعا عبر العصور، مضيفا أن مصر ليست هبة النيل، حيث أن النيل كان مجرد مستنقعات والمصريون هم من هذبوه، معقبا: "مصر هبة ربنا أولا، والمصريين ثانيا".



