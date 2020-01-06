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عاجل.. أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:03 ص
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أصالة وطارق
أصالة وطارق
شيماء الشاهيني
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أعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان.

ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمع بينهما معلقة عليها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

عاجل.. أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان
عاجل.. أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان
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طارق العريان انفصال اصالة وطارق العريان أصالة

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