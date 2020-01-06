عاجل.. أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان





وأضافت: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".





أعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان.ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمع بينهما معلقة عليها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".