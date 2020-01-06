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برلماني: منظومة الفاتورة الإلكترنية تحد من التهرب الضريبي

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:04 ص
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النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
إسلام شعراوي
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قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، في القناة الشرعية للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي.

وأوضح "متولي"، أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنا ملحوظا في الفحص الضريبي، وأن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، ما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.

وطالب بتبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظام الميكنة الحديثة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة، ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، ما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.

ودعا إلى تغليظ العقوبات على المتهربين من الضرائب والذين لا يؤدون حق الدولة عليهم.
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