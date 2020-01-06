عماد متعب يطعن الزمالك

أشاد عماد متعب نجم نادي الأهلي سابقًا بالفوز على إف سي مصر 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.





وأوضح متعب في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي فريق مستقر سواء في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء لذلك لا يستطيع الزمالك اللحاق به أو منافسته في بطولة الدوري.

وأشار إلى أن جلوس أحمد فتحي على دكة البدلاء يحسب لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي جعل اللاعبين الكبار يقتنعون بإمكانية الجلوس على مقاعد الاحتياطيين مشيرًا إلى أن فتحي يلعب دورًا هائلًا كقائد حتى لو لم يشارك بشكل أساسي.