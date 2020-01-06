موجة جديدة من الطقس السيئ.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة، حيث سيكون هناك نشاط في الرياح مثير للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العاصفة أحيانا.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه كلما اقتربنا من مناطق صحراوية، وطرق مكشوفة ستقل الرؤية بسبب الأتربة، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور حرصا على سلامة المواطنين.





ونوه مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا الفترة المقبلة حيث ستصل إلى 15 درجة نهارا، وتصل ليلا إلى 9 درجات.



