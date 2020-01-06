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مدافع مانشستر يونايتد مهدد بالغياب أمام السيتي

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:57 ص
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ماجواير
ماجواير
الفجر الرياضي
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أعلن أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أن هاري ماجواير قد يغيب عن ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، بعد إصابته في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، مطلع الأسبوع.

 

وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.

 

وأبلغ سولسكاير محطة بي.تي سبورت التليفزيونية، بأنه غير واثق من إمكانية مشاركة ماجواير في المواجهة التي تقام بستاد أولد ترافورد.

 

وقال "كنا على مشارف استبداله بين الشوطين، لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب، لم نكن واثقين عما إذا كان يجب أن يستمر في الملعب، لكنه كان مصمما أنه على ما يرام".

 

وقد يزيد غياب مجاواير من متاعب سولسكاير إذ يغيب أيضا قلبا الدفاع إيريك بايلي وماركوس روخو بالإضافة لغياب ثنائي الوسط بول بوجبا وسكوت مكتوميناي.

 

ويأمل سولسكاير أن يستعيد أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد أمام سيتي بعد غيابهما عن مباراة وولفرهامبتون بسبب المرض.

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الكلمات المفتاحية

هاري ماجواير مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

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