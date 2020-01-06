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البيت الأبيض: جونسون و ترامب يناقشان الوضع في إيران والعراق

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:45 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلن البيت الابيض في بيان ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمناقشة الوضع الحالي في العراق وايران، وفقا لما اورته وكالة "رويترز".

قدم البيان تفاصيل قليلة عن مضمون المكالمة، وأشار فقط إلى أن الزعيمين "أعادا التأكيد على التحالف الوثيق بين البلدين".

وعلي صعيد اخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قرار للحد من الأعمال العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران.

وقالت بيلوسي في بيان في وقت متأخر يوم الأحد "هذا القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ."

وتابعت قائلة "إنه يؤكد من جديد مسؤوليات الرقابة التي فرضها الكونجرس منذ فترة طويلة من خلال تكليفه بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، ستتوقف الأعمال العسكرية للإدارة فيما يتعلق بإيران في غضون 30 يومًا."

من المرجح أن يحظى القرار بالموافقة في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، لكن احتمالات إقراره أقل تأكيدًا في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه زملاء ترامب الجمهوريون، الذين قال كثير منهم إنهم يؤيدون إجراء الرئيس بشأن إيران.

دعا البرلمان العراقي القوات الأمريكية وقوات أجنبية أخرى إلى المغادرة مع تزايد رد الفعل العنيف ضد مقتل الجنرال الإيراني يوم الجمعة، وتضاعف بسبب تهديدات ترامب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية إذا قامت إيران بالرد.

كما هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وقال إنه إذا طُلب من القوات الأمريكية المغادرة، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية "باهظة الثمن للغاية" هناك.

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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني مجلس النواب الأمريكي سيصوت على قرار للحد من الأعمال العسكرية لترامب رد ايران علي مقتل سليماني جونسون و ترامب يناقشان الوضع في إيران و العراق

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