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ابنة سليماني: أمريكا ستشهد "يومًا مظلمًا"

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أخبرت ابنة قائد فيلق القدس الإيراني المقتول حشدًا كبيرًا، اليوم الإثنين، في مراسم تشييعه في طهران أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل سيواجها "يومًا مظلمًا"، وفقا لما اوردته رويترز.

وقالت زينب سليماني في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي " ايها المجنون ترامب، لا تظن ان الامر انتهى باستشهاد والدي".

وفي وقت سابق من يوم الأحد علقت علي موت والدها قائلة: "لن يكسرنا ودمه لن يذهب هباءًا"، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقالت زينب سليماني لتلفزيون المنار اللبناني، المرتبط بحزب الله المدعوم من إيران - إن الرئيس "القذر" دونالد ترامب لن يكون قادرًا على القضاء على إنجازات القائد الإيراني بقتله.

في المقابلة القصيرة التي بثت، يوم الأحد، أوضحت زينب سليماني إن ترامب ليس شجاعًا لأن والدها كان مستهدفًا بصواريخ من بعيد وكان على الرئيس الأمريكي "الوقوف أمامه وجهًا لوجه ".

وأضافت الشابة، التي تحدثت باللغة الفارسية بصوت عربي، إنها تعرف أن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، سينتقم لموت والدها.

وقد حذرت الولايات المتحدة المواطنين الأميركيين في المملكة العربية السعودية من "الخطر المتزايد لهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار" وسط توترات متصاعدة مع إيران.

وجاء في رسالة تحذير أمني أرسلت، اليوم الأحد، من قبل البعثة الأمريكية هناك إن "الجهات الإقليمية المعادية للمملكة العربية السعودية قامت في الماضي بهجمات صاروخية بواسطة طائرات بدون طيار على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة".

وحذرت من أن المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية معرضون لخطر كبير للهجوم، لا سيما في المنطقة الشرقية حيث يقع مقر شركة أرامكو العملاقة للنفط والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن.

وعلي صعيد اخر، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يخططون للقاء ليلة الأحد لمناقشة الخطوة التالية للخروج من الصفقة النووية وأنها ستكون أكبر من المخطط لها في البداية.

ادلى عباس موسوى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفى بعد غارة جوية امريكية قتلت قائد الحرس الثورى الايرانى قاسم سليمانى.

إذا تم تنفيذ ذلك، فستكون تلك الخطوة الخامسة لكسر شروط صفقة طهران النووية لعام 2015 مع القوى العالمية، والتي شهدت قيام إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقد انتقد المسؤولون الإيرانيون تهديدات الرئيس دونالد ترامب باستهداف المواقع المهمة للثقافة الإيرانية. فقد هدد ترامب بأن المواقع الثقافية الإيرانية ستتعرض لضربة سريعة وشديدة إذا هاجمت طهران الأصول الأمريكية للانتقام من قتل سليماني.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على موقع تويتر اليوم الأحد أنه بعد ارتكاب "انتهاكات خطيرة" بمقتل الجنرال قاسم سليماني، يهدد ترامب بانتهاكات جديدة للقانون الدولي. كتب ظريف: "استهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب".

كما قارن وزير الاتصالات محمد جواد عزاري جهرومي تهديدات ترامب بداعش وهتلر وجنكيز خان. وغرد عبر تويتر قائلا "مثل داعش، مثل هتلر، مثل جنكيز! جميعهم يكرهون الثقافات. ترامب إرهابي يرتدي بدلة. سوف يتعلم في وقت قريب جدًا انه لا يستطيع احد هزيمة الأمة والثقافة الإيرانية العظيمة".
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رد حزب الله علي مقتل سليماني رد ايران علي مقتل سليماني رد ابنة سليماني علي مقتل والدها ابنة سليماني

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