مشاهد مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر، وسوف يدخل فريق كالياري مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق كالياري في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق كالياري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق كالياري في الفترة الماضية، نجح فريق كالياري في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق كالياري عشرة أهداف أيضاً في مرماه.