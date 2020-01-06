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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كالياري بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش يوفنتوس NOW

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:29 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ضد كالياري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الرابعة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


تابع لايف مباراة يوفنتوس وكالياري مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق كالياري، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.



ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق يوفنتوس في الفترة الماضية، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق يوفنتوس ثمانية أهداف في مرماه.

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