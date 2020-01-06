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رئيس الوزراء الياباني يكشف عن خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنه، مع اندلاع التوترات في المنطقة في أعقاب قتل الولايات المتحدة لأحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين، وفقا لما اوردته "رويترز".

في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، اليوم الاثنين، دعا آبي الدول المعنية إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.

وعلي صعيد اخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن مجلس النواب سيصوت على قرار هذا الأسبوع للحد من الأعمال العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران.

وقالت بيلوسي في بيان في وقت متأخر يوم الأحد: "هذا القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ."

وتابعت قائلة "إنه يؤكد من جديد مسؤوليات الرقابة التي فرضها الكونجرس منذ فترة طويلة من خلال تكليفه بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، ستتوقف الأعمال العسكرية للإدارة فيما يتعلق بإيران في غضون 30 يومًا."

من المرجح أن يحظى القرار بالموافقة في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، لكن احتمالات إقراره أقل تأكيدًا في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه زملاء ترامب الجمهوريون، الذين قال كثير منهم إنهم يؤيدون إجراء الرئيس بشأن إيران.

دعا البرلمان العراقي القوات الأمريكية وقوات أجنبية أخرى إلى المغادرة مع تزايد رد الفعل العنيف ضد مقتل الجنرال الإيراني يوم الجمعة، وتضاعف بسبب تهديدات ترامب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية إذا قامت إيران بالرد.

كما هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وقال إنه إذا طُلب من القوات الأمريكية المغادرة، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية "باهظة الثمن للغاية" هناك.
و في وقت سابق، قال بيان للاتحاد الأوروبي، الأحد، إن جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حث على وقف التوترات في الشرق الأوسط في حديث مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في نهاية الأسبوع.

بعد أيام من مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في العراق، دعا بوريل إيران إلى "التفكير بعناية في أي رد فعل"، ودعا ظريف إلى بروكسل لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والحفاظ على الصفقة النووية مع طهران.

كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي ورئيسه للحث على تخفيف التوترات في المنطقة بعد مقتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير.

وأوضح راب، الذي وصف القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بأنه "تهديد إقليمي" إنه متعاطف مع الموقف الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه، وإنه يخطط أيضًا للتحدث مع وزير الخارجية الإيراني.

وقال لقناة سكاي نيوز "هناك طريق يسمح لإيران بالخروج من الجمود الدولي.. نحتاج إلى احتواء الأعمال الشائنة لإيران، كما نحتاج أيضًا إلى التخفيف من حدة الموقف ".

فقد تظاهر عشرات الآلاف من الناس في العراق يوم السبت حدادا على مقتل سليماني والمهندس وهم يهتفون "الموت لأمريكا". كما هتف البرلمانيون الإيرانيون "الموت لأمريكا" في جلسة برلمانية عُرضت على التلفزيون الحكومي اليوم الأحد.
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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني مجلس النواب الأمريكي سيصوت على قرار للحد من الأعمال العسكرية لترامب

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