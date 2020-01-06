مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي

شاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يطمح فريق يوفنتوس في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه للموسم التاسع على التوالي، وذلك حينما يستضيف فريق كالياري على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020.

شاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يطمح فريق يوفنتوس في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه للموسم التاسع على التوالي، وذلك حينما يستضيف فريق كالياري على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020.

فريق يوفنتوس صعوبة مهمته في الموسم الحالي في ظل شراسة الصراع على الصدارة الموسم الحالي مع غريمه التقليدي فريق إنتر ميلان، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فريق يوفنتوس صعوبة مهمته في الموسم الحالي في ظل شراسة الصراع على الصدارة الموسم الحالي مع غريمه التقليدي فريق إنتر ميلان، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.