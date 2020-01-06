« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ميلان ضد سامبدوريا بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ميلان NOW

بث مباشر مباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





حيث تُذاع مباراة ميلان ضد سامبدوريا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.