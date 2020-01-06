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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا بث مباشر REDS LIVE رابط ماتش ميلان وسامبدوريا جودة متعددة NOW

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:21 ص
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بوابة الفجر
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مباراة ميلان وسامبدوريا بث مباشر، وسوف يدخل فريق سامبدوريا مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ميلان، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق سامبدوريا إلى الخسارة في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق سامبدوريا في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق سامبدوريا في الفترة الماضية، نجح فريق سامبدوريا في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق سامبدوريا تسعة أهداف أيضاً في مرماه. موعد مباراة ميلان وسامبدوريا الإثنين في الدوري الإيطالي لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة ميلان ضد سامبدوريا بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة: الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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