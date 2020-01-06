مشاهدات قياسية لأغنية محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر" (فيديو)

حقق كليب أغنية "رايحين نسهر" الجديدة للفنان محمد رمضان، مشاهدات قياسية بعد طرحه بأيام قليلة من طرحها.





وتجاوزت مشاهدات "رايحين نسهر" التي طرحها رمضان، عبر حسابه حاجز بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أكثر من 8,712,640 مشاهدة.





وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية، فيما تحفظ الكثيرون على طريقة تصوير الكليب لمشاهد الرقص التي اعتبروها غير لائقة.



















